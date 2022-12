Brian Riemer: «J’ai toujours aimé Anderlecht»

« Go, go, go ! » Brian Riemer (44 ans) avait tellement crié lors du stage hivernal en Crète, qu’il craignait une extinction de voix, ce jeudi, pour sa première rencontre avec les médias belges. Finalement, sous les yeux de son adjoint Robin Veldman et de son président Wouter Vandenhaute, discrètement présents en salle de presse pour ce baptême du feu, le Viking avait du coffre.