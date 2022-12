Le Sporting de Charleroi s’incline 2-1 face au Besiktas en amical à Belek

Le Sporting de Charleroi s’est incliné 2-1 contre Besiktas ce jeudi soir à Belek. Felice Mazzù avait prévenu qu’il ne faudrait pas tirer de conclusion de ce premier match amical où tout le monde a joué une mi-temps, sauf Marcq qui a joué la première au milieu et la seconde en défense centrale. Pourtant, le tacticien sambrien aura certainement apprécié le visage affiché par ses joueurs en deuxième mi-temps après une première période compliquée, mais lors de laquelle les pluies torrentielles qui se sont abattues de la 20e à la 35e minute n’ont pas aidé. Dans des conditions normales après la pause, Zorgane a notamment livré une prestation XXL dans l’entrejeu. Hosseinzadeh a inscrit l’unique but carolo, mais Nkuba et Ilaimaharitra ont chacun eu une énorme occasion. Kayembe aurait également pu égaliser à la dernière minute. De son côté, Koffi a arrêté un penalty, qu’il avait lui-même assez bêtement concédé.