Viktor Bout, le «Lord of War» et mythe des trafics d’armes

Longtemps l’homme le plus recherché de la planète, le célèbre trafiquant d’armes russe qui, sous toutes les latitudes et à force de deals en tout genre, avait su déjouer les embargos internationaux, était incarcéré aux Etats-Unis où, depuis 2010, il purgeait une peine de 25 ans.

C’est le héros hollywoodien de Lord of War. En 2005, Nicolas Cage jouait un trafiquant d’armes des plus cyniques. Viktor Bout, le « marchand de la mort », lui, est bien réel. Son échange, jeudi 8 décembre, contre la basketteuse américaine Brittney Griner vient conclure un thriller où se mêlent brutalité et immoralité. Au fil des ans, Viktor Bout était devenu un mythe incontournable qui, sous toutes les latitudes et à force de trafics en tout genre, a déjoué les embargos internationaux. A la chute de l’URSS en 1990, l’ex-lieutenant de l’Armée rouge, ancien élève de l’Institut des langues étrangères formant à Moscou les officiers de renseignement militaire, avait aidé les hauts-gradés soviétiques à se faire de l’argent en bradant le matériel de leurs unités. Puis il a vendu des armes à tous les mouvements rebelles de la planète, en particulier en Afrique (Angola, Liberia, Sierra Leone, Soudan, Congo…).