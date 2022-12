Les nouvelles menaces viennent de la criminalité organisée, confirme le ministre de la Justice Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne et sa famille vivent, à nouveau, reclus dans une maison hypersécurisée.

Depuis ce mercredi, le seuil de la menace à l’encontre du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) est relevé et de nouvelles mesures de protection ont été prises pour lui, son épouse et leurs enfants. Tous vivent, à nouveau, reclus dans une maison hypersécurisée. Le ministre de la Justice était absent de la plénière ce jeudi, et c’est le Premier ministre qui a répondu aux questions le visant concernant les négociations avec les syndicats de la police.