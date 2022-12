Parlement wallon: Jean-Claude Marcourt ne vacille pas sur son siège de président

Quelques heures après la publication par Le Soir de nouveaux éléments troublants dans le fonctionnement du parlement de Wallonie et de son greffier, le Bureau élargi de l’assemblée s’est réuni longuement jeudi midi. Cette instance rassemble les membres du Bureau (la majorité PS, MR et Ecolo) et les chefs de groupe, y compris ceux de l’opposition Engagés et PTB, en présence du greffe. Les débats ont été âpres, techniques.