Une grossesse peut s’envisager pour les femmes atteintes d’un cancer du sein

Une étude internationale a suivi des centaines de jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein hormonodépendant. Les résultats montrent que celles-ci peuvent interrompre leur hormonothérapie le temps d’une grossesse, et ce sans risque accru de rechute.

Chaque année en Belgique, 10.000 femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein. On estime qu’environ 20 % d’entre elles le sont alors qu’elles sont encore en âge de procréer, dont 5 % ont moins de 40 ans. C’était le cas de Sandra, qui a appris qu’elle avait un cancer du sein à 33 ans : « Comme il a été détecté tôt, je n’avais pas de craintes par rapport à ma guérison. Par contre, ce qui a été le plus dur pour moi, c’est la peur de ne pas pouvoir avoir d’enfants », confie la jeune femme soignée à l’institut Jules Bordet, dont le désir de grossesse a pourtant été comblé, deux fois même. « Le message que je souhaiterais faire passer à toutes les femmes qui traversent cette dure épreuve qu’est un cancer, c’est de rester optimiste, positive et de croire en la science : il y a aujourd’hui de nombreuses solutions pour pouvoir concevoir un enfant, malgré la maladie », insiste la jeune maman.