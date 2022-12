L’expert Simon Schlegel: «Poutine a négligé de nombreux signaux et paye aujourd’hui un lourd tribut»

Pour l’expert Simon Schlegel (Crisis group), la sortie de crise est « très, très lointaine ». Et nécessiterait une stabilité militaire sur le terrain afin de permettre aux Ukrainiens d’être en position de force pour envisager de s’asseoir à la table des négociations.

Les Ukrainiens s’apprêtent à affronter un hiver rude, près de dix mois après l’invasion de leur territoire par la Russie. Ce territoire, le Suisse Simon Schlegel le connaît par cœur. Avant de rejoindre le Crisis group en février 2022, cette ONG dont la mission est de prévenir et d’aider à résoudre les conflits meurtriers grâce à un travail de recherche sur le terrain, l’expert quadrillait la région du Donbass déchirée par la guerre, dans le cadre d’un projet humanitaire. Aujourd’hui basé à Kiev, il mène des recherches sur la guerre en Ukraine et ses profondes conséquences politiques, humanitaires et économiques.

Est-ce que vous vous sentez en sécurité, aujourd’hui, en tant que résident ukrainien ?