Greffier du parlement wallon: Paul Magnette veut plafonner le budget «voyages»

Paul Magnette était l’invité de Jeudi en prime (RTBF) ce 8 décembre. Il s’est exprimé et est notamment revenu sur les voyages controversés effectués l’an passé par le greffier du parlement wallon.

Invité de Jeudi en prime (RTBF), le président du PS Paul Magnette a défendu Jean-Claude Marcourt (« il n’a commis aucune faute personnelle »), chargeant exclusivement la barque du greffier. « C’est lui qui organisait les voyages. Il a abusé de la confiance qu’on lui avait donnée. En se donnant l’apparence de la rigueur, il a joué et trompé les parlementaires. » Le leader du PS a sorti une idée de son chapeau. « Il y a une série de dépenses qui ne sont pas acceptables et qui doivent être régulées (…). La bonne nouvelle, c’est que grâce à ce déballage nécessaire, le parlement a renforcé tous les contrôles. Mais il faut mettre des règles beaucoup plus strictes, en fixant par exemple une enveloppe maximale annuelle pour le budget des voyages, à tous les niveaux de pouvoir. »