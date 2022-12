Le complexe de jardinage Famiflora sous scellés: ce que l’on sait

Le complexe commercial Famiflora a été placé sous scellés jeudi matin par le parquet de Charleroi, a indiqué l’autorité judiciaire en après-midi confirmant une information de plusieurs médias. Plusieurs infractions, urbanistiques et environnementales, étaient constatées depuis plusieurs mois.

La police mouscronnoise est intervenue jeudi matin au complexe de jardinage Famiflora rue Jules Vantieghem à Mouscron. Des scellés ont été placés sur les portes du magasin sur décision judiciaire du parquet de Charleroi. Selon l’autorité judiciaire, plusieurs infractions ont été constatées depuis plusieurs mois, sans que rien ne change. « Au départ, il y a eu des infractions urbanistiques et des ajouts non repris sur le permis initial. On a par exemple l’extension d’un parking, le placement de serres et d’abris de jardin, la création d’une friterie, l’extension du restaurant sur 500 mètres carrés et tout cela sans permis. Il y avait eu des discussions avec la commune et la région pour régulariser le tout, mais cela n’a pas abouti », a précisé Amélie Di Vincenzo, substitute du procureur de Charleroi.