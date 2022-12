Mission économique au Japon: la ministre Hadja Lahbib tacle Jan Jambon devant la princesse Astrid

Durant ce voyage, la délégation est passée par Tokyo, Osaka, mais aussi Nagoya et Kyoto. C’est lors d’une réunion informelle avec la princesse, les ministres et la presse, qu’Hadja Lahbib n’a pas hésité à tacler le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), lui aussi présent.

Plusieurs ministres belges, dont la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, ainsi que la princesse Astrid étaient en mission économique belge au Japon cette semaine. Au total, c’est plus de 600 personnes – patronnes et chefs d’entreprises, officiels et représentants académiques – prenaient part à cet événement de grande ampleur visant à réaffirmer les liens économiques unissant l’archipel nippon à la Belgique.

En effet, Jan Jambon a davantage vanté la Flandre et ses entreprises que la Belgique dans son ensemble lors de ses échanges durant cette mission économique. La ministre des Affaires étrangères semble avoir profité de cette réunion informelle pour interpeller le ministre-président. « Comme vous l’avez dit vous-même M.Jambon : “Seul, on avance. A deux, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin” ».