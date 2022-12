Si les voyages forment la jeunesse, toute la jeunesse doit pouvoir en bénéficier

Un élève sur vingt en primaire ne peut pas participer aux voyages scolaires que son école organise à cause de leur coût, et en secondaire, c’est un sur dix. Les signataires appellent à des balises équilibrées, qui garantissent l’organisation de plusieurs séjours de qualité pédagogique, et permettent à tous les élèves, en particulier ceux dont les familles sont en difficulté financière, d’y participer.

L’absence de régulation du prix des séjours que la Fédération Wallonie-Bruxelles a pratiquée jusqu’ici a généré des situations d’exclusion sociale terribles. Quel stigmate un jeune porte-t-il quand ses camarades de classe partent en voyage, mais que lui-même ne le peut parce que ses parents ne sont pas en mesure d’assumer des coûts si élevés ? Rappelons qu’en 2021, plus de 3 Wallons sur 10 n’arrivent pas à se payer une semaine de vacances annuelles (1). Et à Bruxelles, 30 % des ménages ont des difficultés à boucler leur budget (2).

Alors qu’actuellement à une crise sanitaire et sociale se sont ajoutées pour une part significative de la population les inondations et ses conséquences dramatiques, une inflation galopante et le coût de l’énergie, le coût de la fréquentation de l’école devient de plus en plus insoutenable à mesure que les inégalités sociales et la précarité s’aggravent. Dans ces circonstances, l’organisation même de voyages scolaires accessibles à tous est mise en péril, alors qu’ils devraient permettre de sortir de la morosité, apporter évasion et épanouissement. À lire aussi Les «classes de ville», nouvelle variante des voyages scolaires

Sans compter que les frais de voyage ne sont qu’une part des trop importants coûts scolaires. Le gouvernement a récemment agi, en prévoyant qu’en première et deuxième primaire les fournitures seront gratuites à partir de la rentrée 2023. Mais les autres années ne sont pas concernées actuellement, et d’autres frais, parfois iniques, se surajoutent : frais de manuels scolaires ou de photocopies, frais de garderie, frais informatiques en secondaire… Le chemin vers la gratuité scolaire, dans lequel se sont engagés la Belgique (3), les acteurs de l’école (4) et le gouvernement Jeholet (5) est encore long, alors qu’il est urgent d’y parvenir pour un nombre grandissant de familles vivant la pauvreté. Rappelons que le financement de la gratuité est un investissement, qui rapportera au bien-être des familles comme à la société (6). À lire aussi Onze associations réclament l’extension de la «gratuité scolaire» aux classes de primaires

Des balises pour éviter les abus

Beaucoup d’écoles tentent d’organiser des séjours pédagogiques porteurs de sens et enrichissants pour tous. Les ingéniosités ne manquent pas, entre recherche de lieux et d’activités épanouissantes en Belgique et caisses de solidarités scolaires, mais elles dépendent souvent de bonnes volontés et d’initiatives individuelles. Malheureusement, l’absence de cadre légal conduit d’autres écoles à des abus dramatiques pour les familles qui doivent les supporter. Et il est particulièrement difficile pour un parent de faire état de ses difficultés financières, car c’est son enfant qui risque d’être identifié au sein de l’école comme le pauvre qui fait appel à la charité.

Associations réunies au départ de la Plateforme de lutte contre l’échec scolaire, nous nous réjouissons de la volonté d’avancer sur ce plafonnement et appelons le gouvernement à être attentif aux balises suivantes :

1. Des plafonds qui permettent à la fois une accessibilité à toutes les familles et l’organisation de voyages pédagogiques de qualité. Si les voyages forment la jeunesse, toute la jeunesse doit pouvoir en bénéficier.

2. Les voyages les plus onéreux prennent généralement cours en fin de cycle. Un plafond qui ne concernerait que les premières années de primaire manquerait largement sa cible. Il faut fixer d’ores et déjà pour la rentrée 2023 des plafonds pour l’ensemble des années, applicables à la génération des élèves qui arrivent en première et deuxième année primaire et secondaire. À lire aussi Voyages scolaires: des séjours moins loin et plus courts pour réduire la facture

3. Il faut éviter que les écoles puissent reporter sur plusieurs années le coût maximal qu’elles auraient pu demander toutes les années précédentes. Un parent ne pourrait ainsi pas être amené à payer en une fois des montants faramineux, parce qu’on aurait « reporté » les coûts de voyages scolaires non organisés toutes les années précédentes.

4. Si l’objectif principal est d’éviter les pratiques abusives, il existe un risque, si un plafond trop élevé est fixé, que certaines écoles tendent à s’aligner à la hausse sur cette norme. Un plafond qui ne serait pas éloigné du prix moyen que paient actuellement les parents sur la scolarité, soit 350 € pour les voyages organisés sur toutes les années de primaire, 550 € pour les années de secondaire (7), permettrait de garantir des voyages de qualité et accessibles, sans pour autant générer une pression à la hausse des coûts demandés aux parents.

5. Un tel plafond proche du prix moyen resterait cependant élevé pour les familles vivant la pauvreté, mais aussi pour la classe moyenne inférieure qui vit un appauvrissement accéléré. Tant que la gratuité totale n’est pas assurée, sans aide extérieure prévue par arrêté et par rapport à laquelle une information claire est donnée, de nombreuses familles ne seront pas en mesure de faire face à ces frais.

Chaque école doit être impliquée

Nous appelons chaque acteur de l’école à se saisir de ces propositions. C’est à notre sens nécessaire pour atteindre le triple objectif d’améliorer les projets pédagogiques organisés pour les élèves, éviter les situations abusives, et garantir que chaque élève quelle que soit son origine puisse accéder à une école épanouissante et porteuse de sens.

*Signataires : la Plateforme de lutte contre l’échec scolaire est un rassemblement d’associations, organisations syndicales, et collectifs œuvrant ensemble vers une école plus inclusive, travaillant à réduire les inégalités scolaires et à combattre la relégation. Ses membres sont : CSC Enseignement, CGSP Enseignement, 3. SEL-SETCA, APED – Appel pour une école démocratique, ATD Quart-Monde Jeunesse, CGé – ChanGements pour l’égalité – mouvement sociopédagogique, Coalition des parents de milieux populaires et des organisations qui les soutiennent pour changer l’école, FAPEO – Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel, Infor-Jeunes Laeken, Ligue des droits de l’enfant, Ligue des familles, Lire-et-Ecrire, MOC – Mouvement ouvrier chrétien, RWLP – Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Cosignataires : Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, Fédération Infor-Jeunes Wallonie-Bruxelles, CEF – Comité des élèves francophones, Fédération des CPAS.

(1) Statistiques EU-SILC.

(2) Institut bruxellois de statistique et d’analyse.

(3) La Belgique a notamment ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont l’article 28 qui engage à la gratuité de l’enseignement primaire comme secondaire.

(4) Avis numéro 3 du Pacte pour un enseignement d’excellence, signé par les fédérations de pouvoirs organisateurs, les organisations syndicales et les fédérations d’associations de parents.

(5) La déclaration de politique générale du gouvernement Jeholet l’engage à progresser vers la gratuité scolaire, notamment par le plafonnement des coûts des sorties et voyages scolaires.

(6) Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Guio, A., Frazer, H., Marlier, E., Study on the economic implementing framework of a possible EU child guarantee scheme including its financial foundation : final report, Publications Office, 2021.