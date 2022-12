Polémique du brassard arc-en-ciel: la Fifa aurait également recalé un brassard contre l’islamophobie

Lors de cette Coupe du monde 2022, le brassard arc-en-ciel « One Love » a animé les débats et a été finalement interdit par la Fifa. En plus de ce brassard, l’instance aurait également refusé le port d’un brassard luttant contre l’islamophobie.

D’après les informations de Sky News, plusieurs équipes composées de joueurs de confession majoritairement musulmane ont proposé de porter un brassard contre l’islamophobie pendant la Coupe du monde. Demande refusée par la Fifa.