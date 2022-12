Séduisants au premier abord, les flexi-jobs posent question, entre souplesse et insécurité financière

Les flexi-jobs promettent des revenus complémentaires exonérés pour l’employé et une main-d’œuvre flexible pour l’employeur.

Un « Des bons plans flexi-jobs ? » lancé sur les réseaux sociaux, et les conseils pleuvent en commentaire. On s’échange les employeurs qui embauchent, ou ceux plus généreux. Tous ont déjà un emploi principal, pourtant, tous cherchent à arrondir leurs fins de mois.

« Le flexi-job », c’est ce statut qui permet de s’engager dans un emploi complémentaire à des conditions avantageuses. Heures annuelles illimitées, pas de charges sociales ni d’impôts, mais accès à des droits sociaux (chômage, vacances, retraite…). L’employeur, lui, ne doit s’affranchir que d’une cotisation patronale extraordinaire de 25 %, avec la promesse en retour d’une main-d’œuvre souple.