Et si le théâtre lâchait lui aussi son modèle intensif?

Si l’on devait comparer la cadence du théâtre belge à une exploitation agricole, on pencherait pour l’élevage industriel. C’est bien simple, depuis la sortie du covid, les planches se sont muées en mères poules sous stéroïdes. Chaque semaine, des dizaines de spectacles éclosent sur les scènes, proposant au spectateur bien plus de protéines artistiques que son système ne peut raisonnablement en ingurgiter.

Pendant le covid, pourtant, tous les opérateurs juraient, main sur le cœur, qu’on ne les y reprendrait plus, que le modèle productiviste avait atteint ses limites, que s’il y avait une leçon à retenir de cette parenthèse forcée, c’est que d’autres modèles, plus soutenables, devaient être inventés. Que le réflexe de créer un spectacle pour le jouer dix fois (parfois moins) avant de le mettre à la poubelle n’avait plus lieu d’être.