ATP: le joueur de tennis polonais Kamil Majchrzak testé positif mais continue de clamer son innocence

Le joueur de tennis polonais Kamil Majchrzak a été testé positif lors de contrôles antidopage en octobre et novembre dernier. Majchrzak nie avoir utilisé un produit interdit de son propre gré et veut prouver son innocence, a annoncé le joueur sur Instagram.

« J’ai été testé positif lors de contrôles antidopage en octobre et novembre 2022. Je n’ai jamais pris consciemment une substance interdite. Pour le moment, je ne sais pas ce qui s’est passé et c’est un énorme choc pour moi. Je viens de commencer le plus gros combat de ma carrière, une bataille pour prouver mon innocence et revenir dans le sport que j’aime », a écrit le joueur de 26 ans sur Instagram.