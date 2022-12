Standard: un stage en guise de laboratoire

Après dix jours intenses de stage au sud de l’Espagne, où la météo ne fut franchement pas dans son camp, l’ensemble du groupe Standard est rentré en Belgique ce vendredi, pour profiter d’un week-end de repos avant le retour des entraînements au Sart Tilman. Un stage ponctué jeudi par deux défaites « amicales » face à Gérone (1-0) et Nice (4-1), après un partage pourtant enivrant face à l’Olympiacos (3-3) dimanche. La fatigue, le timing de ces matches, les nombreuses expérimentations et changements apportés à l’équipe expliquent aisément ces accrocs qui ne doivent en rien inquiéter Ronny Deila. L’entraîneur norvégien voit d’ailleurs beaucoup d’enseignements positifs avant de préparer la suite, l’Antwerp et Gand dans dix et treize jours. « Nous avons affronté trois équipes très fortes, c’était ma volonté. Face à Gérone, il y avait une équipe très jeune sur le terrain mais nous avons malgré tout bien joué.