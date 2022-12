Les feux d’artifice interdits à Bruxelles durant les fêtes

Dans un communiqué de presse, le cabinet du ministre Vervoort indique que « le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles assurera l’unité de commandement pour le maintien de l’ordre public. Les célébrations de fin d’année drainent beaucoup de monde en ville et doivent rester des moments festifs se déroulant dans un climat de sécurité et ce, tant pour les citoyens, nos commerçants que pour les forces de l’ordre. L’interdiction de possession et de transport de feux d’artifices de divertissement dans l’espace public est prise pour éviter que les forces de l’ordre ne soient victimes d’un détournement de l’usage normal de moyens pyrotechniques. »

Tranquilité de l’espace public

Cette décision aurait été prise suite à la demande des zones de police. « Nous le faisons à la demande des zones de police, oui. En termes de tranquillité dans l’espace public. Compte tenu aussi des derniers événements que nous avons vécus en marge des matchs de football à la Coupe du Monde, les zones ont considéré qu’il valait mieux interdire de manière claire et précise les feux d’artifice à l’échelle de la Région bruxelloise », indique Rudi Vervoort.