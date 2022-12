La Wallonie désigne deux parcs nationaux: la Semois et l’Entre-Sambre-et-Meuse

Le gouvernement wallon a désigné les lauréats de son appel à projets pour créer deux parcs nationaux au sud du pays. Des projets qui allient préservation de l’environnement et tourisme doux.

Il a fallu attendre, mais la nouvelle est finalement tombée. Reportée, jeudi, officiellement pour cause d’encombrement du gouvernement wallon, la désignation des deux « parcs nationaux » au sud du pays a été prise vendredi matin : elle couronne le projet de l’« Entre-Sambre-et-Meuse » et celui de la « Vallée de la Semois ». Les Hautes-Fagnes et la Forêt d’Anlier devront se contenter d’un lot de consolation. La décision du gouvernement wallon respecte le classement établi par un groupe de neuf experts indépendants.

La création de parcs nationaux en Wallonie est une première au sud du pays. Le seul parc belge se trouve actuellement dans le Limbourg : le parc de Haute Campine qui s’étend sur 12.000 hectares. La Flandre a annoncé son intention d’en désigner quatre autres. Il existe pas moins de 400 parcs nationaux en Europe.