Guerre en Ukraine: les infrastructures énergétiques «pratiquement détruites» à Kherson

Les infrastructures énergétiques ukrainiennes autour de Kherson ont été «pratiquement détruites» lors du retrait des forces russes et la situation est «compliquée» à Odessa, ciblée par des frappes, a indiqué vendredi l’opérateur national Ukrenergo.

«Lundi, l’ennemi a encore frappé. Ce fut encore les installations d’Ukrenergo, les sous-stations de la ligne principale, en particulier dans le sud de l’Ukraine, et les centrales électriques qui ont été endommagées», a déploré son chef, Volodymyr Koudritskiï lors d’une conférence de presse.

Selon lui, «le travail réussi» de la défense antiaérienne ukrainienne a évité que plus de frappes russes ne touchent leurs cibles et endommagent encore plus le réseau énergétique national.

«Plus d’un millier de missiles et de drones» ont été tirés par la Russie «depuis le 10 octobre», date des premières attaques russes d’ampleur sur les sites énergétiques ukrainiens, a-t-il précisé aux journalistes. Selon lui, la situation la plus difficile, «c’est à Odessa (sud-ouest) et dans la région de Kherson où le réseau électrique a été pratiquement détruit».

Les travaux de réparation dans la région de Kharkiv (nord-est) de Donetsk (est), où les combats font rage autour de la ville de Bakhmout entre Ukrainiens et Russes, «sont également compliqués», a-t-il encore précisé.

M. Koudritskiï a par ailleurs indiqué que «pratiquement toutes les centrales hydroélectriques (ukrainiennes) ont également été endommagées et ont une capacité de production d’électricité limitée» à la suite de frappes russes qui ont plongé des millions d’Ukrainiens dans le noir et dans le froid.

Il a noté qu’il était «possible techniquement d’importer» de l’électricité d’autres pays européens, mais «le problème est que l’électricité européenne est beaucoup plus chère que l’électricité ukrainienne», a-t-il déploré.