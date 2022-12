Peut-on détester Noël?

Quand j’étais jeune, j’aimais recevoir des cadeaux. Mais, aujourd’hui, je n’aime plus fêter Noël car le caractère religieux n’y est plus. Même les non-croyants et les athées sont de la partie. Et c’est surtout devenu une fête commerciale à 100 %. Ce qui me contrarie, c’est de voir les surfaces qui débordent de nourriture alors que nous vivons dans une société où la pauvreté est grandissante, que même les banques alimentaires n’arrivent plus à suivre et que le fossé entre les riches et les pauvres est de plus en plus important. La semaine passée, je me suis retrouvé par hasard aux Plaisirs d’hiver. C’était bien beau, mais les trois quarts des échoppes, c’était de la nourriture. Heureusement qu’il y avait les jeux de lumière de la Grand-Place… »