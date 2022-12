Dirk Tirez quitte son poste de CEO de bpost

Le 24 octobre dernier, bpostgroup a annoncé le lancement d’un examen de conformité portant sur cet appel d’offres suite à des irrégularités constatées. Dirk Tirez avait immédiatement fait un pas de côté et avait été remplacé par un CEO ad interim, mais ce retrait était alors présenté comme temporaire, le temps que la lumière sur cette affaire soit faite. Il se disait alors qu’il n’était pas personnellement impliqué. Cette version semble aujourd’hui infirmée. Dans son communiqué de presse, bpost indique que l’examen de conformité est toujours en cours, mais que « sur la base des éléments en sa possession », le conseil d’administration a été amené à prendre la décision de se séparer de Dirk Tirez. De plus, la collaboration avec deux autres personnes au sein de bpostgroup a également pris fin, précise bpost. « L’examen a révélé un non-respect des politiques de la société, ainsi que des indications de non-conformité aux lois applicables », précise bpost.

Suite à un conseil d’administration qui s’est tenu ce vendredi après-midi, bpost a décidé de mettre fin – « d’un commun accord » – à sa collaboration avec Dirk Tirez qui était CEO du groupe depuis juillet 2021 et CEO ad interim de mars 2021 à juillet 2021. Il est rattrapé par une affaire d’entrave à la concurrence dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’Etat pour l’octroi de la concession relative à la distribution des journaux et magazines pour la période 2023-2027.

L’entreprise a aussi annoncé que cet examen avait été élargi à la concession actuelle pour la distribution de journaux et de périodiques en Belgique, car « il a également révélé des éléments pouvant indiquer des violations potentielles des politiques de la société et des lois applicables ». bpost indique qu’elle continuera à collaborer activement avec les autorités compétentes. Pour rappel fin novembre, l’Autorité belge de la concurrence a mené des perquisitions chez l’éditeur DPG (Het Laatste Nieuws, De Morgen.) et chez le distributeur PPP dans le cadre de ce dossier.

« Nous procédons à un examen très approfondi, en collaboration avec les autorités, et nous ne laissons aucun élément échapper à cette analyse, explique Audrey Hanard, la présidente du Conseil d’administration de bpost. Nous mesurons la gravité de la situation et nous sommes bien conscients que la confiance de nos clients et de nos employés peut être affectée par ces révélations, mais c’est précisément pour défendre les valeurs chères à bpost et à ses collaborateurs que nous sommes absolument déterminés à aller au fond des choses. En attendant, nous prenons les mesures nécessaires pour guider l’entreprise à travers cette crise ».