Coupe du monde: le plan anglais pour museler Kylian Mbappé

Tous les entraîneurs qui croisent la route du PSG ou des Bleus se posent la même question : comment stopper ou, à tout le moins, contenir les fulgurances de Kylian Mbappé ? S’il existait une solution infaillible, ça se saurait. Tout le monde l’utiliserait. Au Qatar, Australiens, Danois et Polonais ont expérimenté la chose. Sans réel succès. À l’aube du choc entre l’Angleterre et la France, les Three Lions semblent pourtant parés à contrer le phénomène. Avec Kyle Walker, probablement le seul latéral droit capable de survivre, en puissance pure, aux accélérations dévastatrices de la fusée de Bondy.