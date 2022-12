Wissal Selmi (PS): «L’Institut Emile Vandervelde et Paul Magnette forment un même corps, une même réflexion»

PS, Ecolo, MR et PTB ont engagé des profils dédiés au climat et, surtout, à la technicité du dossier climatique et énergétique. Cela témoigne d’une place grandissante de l’expertise climatique au cœur de la politique francophone et d’une volonté de fixer ces connaissances dans les partis plutôt que de les disperser d’élection en élection.