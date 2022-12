Oser le «corporate activism»

Les entreprises qui recrutent éprouvent des difficultés croissantes à convaincre les jeunes en quête de sens. Elles doivent pouvoir démontrer une véritable volonté d’intégrer une démarche de transition et prouver qu’il ne s’agit pas de « green », « young » ou « social washing ».

Chloé Mikolajczak, activiste pour la justice sociale et climatique, assure la coordination de la campagne européenne Fossil Free Politics. « Je pense qu’il est important de rester très alerte sur la question du greenwashing que pratiquent malheureusement, encore aujourd’hui, une majorité d’entreprises qui ne sont pas réellement dans une démarche de transition », prône-t-elle. « De la part de celles qui sont effectivement dans une telle démarche, nous attendons une collaboration avec les activistes et avec les autorités publiques. Nous avons besoin de règles claires de la part du législateur, avec des critères pour établir ce qui est du greenwashing et ce qui ne l’est pas. Pour moi, ce n’est pas qu’une question d’émission de gaz à effet de serre, il y a aussi tout l’aspect social.