Bertrand Piccard: «L’inaction climatique est une pathologie»

A la tête de la Fondation Solar Impulse, qui a labellisé à ce jour près de 1.500 solutions permettant de lutter contre le dérèglement climatique par le biais d’une meilleure efficience, Bertrand Piccard enfonce le clou. « Il existe une infinité de solutions technologiques permettant de protéger l’environnement de manière rentable, qu’il s’agisse de systèmes, d’équipements, de matériaux ou de sources d’énergie », affirme-t-il. « Réconcilier l’écologie et l’économie n’est pas seulement possible, c’est aussi la démarche la plus logique qui s’offre à nous. » En filigrane, de multiples manières de s’engager, y compris professionnellement.