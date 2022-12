Départ du CEO de bpost: Petra de Sutter dénonce des pratiques inadmissibles et affiche son incompréhension

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), n’a pas mâché ses mots au sujet de la rupture de la collaboration entre bpost et son CEO Dirk Tirez. Elle trouve « incompréhensible que des pratiques inadmissibles aient eu lieu au sein de l’entreprise bpost sous sa direction ». « Diriger bpost, c’est diriger une entreprise publique. Il faut donc donner l’exemple. Sur base de l’analyse du conseil d’administration, je conclus que ce n’était pas le cas, et qu’il n’y a donc plus d’avenir pour lui chez bpost », ajoute-t-elle. Elle déplore « ce nouveau coup dur pour les facteurs et leurs collègues qui voient une nouvelle fois leur CEO quitter l’entreprise ». En effet, le prédécesseur de Dirk Tirez, Jean-Paul Van Avermaet avait été mis dehors après seulement 13 mois à la tête de l’entreprise, rattrapé lui aussi par une affaire de violation des règles de la concurrence, mais qui, elle, n’avait rien à voir avec bpost.

« Dans les semaines à venir, les facteurs de bpost seront plus que jamais présents aux portes de tous les Belges avec l’arrivée du Nouvel An et des colis de fin d’année. Et, une fois de plus, on dit maintenant à ces facteurs et livreurs de colis que leur grand patron s’en va parce qu’il n’a pas montré l’exemple. Je trouve cela particulièrement regrettable. Dirk Tirez était chargé de faire revenir le calme au sommet et de poursuivre la transformation de l’entreprise. Mais, une fois de plus, nous sommes confrontés à des dérives ».