Etat de droit: en Pologne, le gouvernement joue les équilibristes pour débloquer les fonds européens

La récente réintégration du juge Igor Tuleya, icône de la défense de l’Etat de droit, est perçue comme une concession du pouvoir polonais vis-à-vis de la Commission européenne. L’objectif : débloquer les fonds européens. Varsovie « n’a plus les moyens de se quereller avec l’UE au sujet de l’Etat de droit. »

Le tribunal d’instance de Varsovie a, derrière sa façade à la fois austère et monumentale, eu plus d’une fois rendez-vous avec l’Histoire. Inauguré en 1939, tout juste avant l’invasion allemande, l’édifice fut aux portes du ghetto érigé par l’occupant nazi : de nombreux Juifs l’utilisèrent comme point de passage clandestin. C’est aussi là, à l’automne 1980, que le syndicat Solidarité a été reconnu légalement, avant que ne vacille pour de bon la dictature communiste moins d’une décennie plus tard. Dans la Pologne d’aujourd’hui, qui voit de nouveau ses contre-pouvoirs démocratiques affaiblis, un nouveau chapitre est peut-être en train de s’écrire au 127, rue Solidarnosc.