Chaos migratoire: la Belgique incapable de répondre aux injonctions de la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme a exigé à près de 500 reprises que la Belgique fournisse un toit à des demandeurs d’asile laissés à la rue. Sauf que le système est encore et toujours saturé.

Depuis la mi-octobre, des dizaines d’avocats belges saisissent presque quotidiennement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre Fedasil. Ils reprochent à l’organisme fédéral de ne pas respecter les décisions des tribunaux belges qui ont condamné l’institution (déjà 7.000 fois depuis le début de l’année) parce qu’elle n’avait pas fourni un accueil digne aux demandeurs d’asile qui arrivent dans notre pays. Pour rappel, on estime qu’entre 2.000 et 3.000 personnes dorment dans les rues ou des squats à Bruxelles faute de places en suffisance. Il est même arrivé que des familles avec enfants et des mineurs non-accompagnés se retrouvent laissés à l’abandon.