Maxime Prévot pour «une plateforme politique la plus large possible» au centre

Ce n’est pas la première fois que Maxime Prévot laisse entendre qu’il serait favorable à un rapprochement au centre de l’échiquier politique, entre ses troupes, celles de Défi et ceux qui partagent leurs idées. Mais dans Sudinfo ce samedi, le président des Engagés le formule de manière plus explicite. Et ce, quelques semaines après les révélations selon lesquelles Les Engagés, Défi et le libéral Jean-Luc Crucke, voire d’autres bleus, discutent discrètement d’un tel rapprochement, voire de la création d’un mouvement, centriste, libéral social et écologique.

A la question de notre confrère « Ce regroupement envisagé entre Les Engagés, Jean-Luc Crucke, Défi, etc., ça ne brouille pas un peu votre message auprès de vos électeurs ? », Maxime Prévot répond en effet : « Je crois que ce besoin d’un projet alternatif, d’une société qui remet réellement les compteurs à zéro et qui se régénère dans ses liens humains [il parle du projet des Engagés, NDLR] doit être porté par une plateforme politique la plus large possible. Nous sommes une locomotive pour ça, dans un paysage politique qui est très fractionné, au point qu’il soit nécessaire de rassembler sept partis pour arriver à faire un gouvernement. Il est donc essentiel de s’interroger sur ce qu’on poursuit comme objectif : fait-on de la politique juste pour son dossard et flatter son nombril ? Ou en fait-on pour réussir des transformations sociétales ? Ce qui nécessite de rester les yeux et les bras ouverts à l’égard de celles et ceux qui pourraient avoir le même objectif. »

« Faire sens »

« Une plateforme politique la plus large possible » : le président centriste semble donc pousser à la création de ce nouveau rassemblement politique au départ de plusieurs cercles. Notre confrère insiste dès lors : « C’est une réponse claire : ce projet, vous y croyez et vous êtes prêts à vous y investir ? » Et Maxime Prévot admet : « Je pense que c’est un projet qui pourrait faire sens, qu’il serait probablement utile de clarifier le paysage politique à terme. Mais mon énergie reste aussi, en premier ressort, à d’abord développer la vision nouvelle que nous avons présentée dans notre manifeste pour une société régénérée. »