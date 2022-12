Mort d’Axel Leroy en guindaille: ses parrains en pleurs à l’audience

Le tribunal correctionnel de Liège a clôturé, ce vendredi, le dossier à charge de cinq jeunes gens poursuivis pour l’homicide involontaire d’Axel Leroy, un Spadois de 21 ans qui kottait à Liège et qui est décédé dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018 à la suite d’un « rallye des parrains ».

Le jeune homme, étudiant en 1re année dans une haute école liégeoise, avait obtenu, quelques jours plus tôt, le « titre » de « roi des bleus. » Le rallye auquel il participait consiste à faire étape dans une douzaine de cafés, dans le « Carré », et d’y boire à chaque fois leur spécialité la plus alcoolisée. Pendant ce temps, ses « parrains », une Lierneusienne, un Herstalien, un Arlonais, un Libramontois et un habitant d’Orp-Jauche aujourd’hui âgés de 25 et 26 ans, ne buvaient pas d’alcool et c’est eux qui payaient ses consommations. Vers 2 h 30 du matin, Axel s’était senti fort mal, ils avaient décidé de le ramener, mais il s’était effondré au milieu du boulevard de la Sauvenière. Le médecin légiste a conclu à un étouffement dans ses vomissures.

Le substitut estime que les faits d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution doivent être requalifiés sur base de la loi sur la répression de l’ivresse, qui précise que quiconque a intentionnellement amené l’ivresse d’autrui, lorsque celle-ci a eu pour conséquence la mort, risque d’un mois à cinq ans d’emprisonnement après correctionnalisation. Des vidéos filmées cette nuit-là montraient les prévenus encourageant Axel à boire toujours plus. Ce sont toutefois des peines de travail qui ont été requises.

À lire aussi Axel, 21 ans, mort en guindaille: peine de travail requise contre ses parrains

La défense conteste les faits : pour elle, de potentielles autres causes du décès (infarctus, rupture d’anévrisme) n’ont pas été explorées. Elle a également épinglé le fait qu’il n’y a pas eu d’instruction dans ce dossier « très maigre », et c’est un acquittement qui est sollicité pour tous les prévenus. Les parents d’Axel, effondrés, se sont exprimés en confiant qu’ils auraient espéré des regrets durant ce procès. Mais les derniers mots revenaient aux prévenus, et des regrets, il y en a eu : Axel, ont-ils tous répété, en pleurs ou la gorge serrée, c’était leur ami. « On ne l’oubliera jamais, et chaque fois qu’on pense à lui, on pense à votre douleur », a confié un des jeunes. Trois d’entre eux ont désormais un tatouage en hommage à Axel, « qui reste toujours près de nous », a-t-il expliqué. Jugement le 20 janvier.