Météo: la Belgique recouverte de neige la semaine prochaine?

Ce vendredi soir et cette nuit, les nuages bas seront répandus avec la formation de brume et de brouillard givrant, principalement en basse et en moyenne Belgique. Ils pourront localement être à l’origine d’un peu de bruine ou de quelques flocons. Sur le sud-est, les éclaircies persisteront davantage alors qu’une petite averse hivernale restera possible sur l’extrême ouest du pays. Il faudra à nouveau se méfier des plaques de givre ou de glace. Les minima atteindront -10 degrés en Hautes-Fagnes, -4 à -2 degrés sur le centre et 0 degré à la mer.

Samedi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et avec du brouillard givrant sur certaines régions. Le sud-est profitera toutefois de plus larges éclaircies et les conservera tout au long de la journée. Au fil des heures, la nébulosité devrait se morceler sur l’ouest pour également y laisser la place aux éclaircies. Le temps restera souvent gris dans les autres régions. Les maxima s’échelonneront entre -4 degrés en Hautes-Fagnes, 0 à +1 degré en plaine et +4 degrés à la mer.