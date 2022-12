Affaire du greffier: Georges-Louis Bouchez réagit à la demande de démission du bureau politique du parlement wallon

« Que le PS démette son président s’il n’a plus confiance en lui, ça ne me pose pas de problème. Mais cela appartient au PS. Et il ne faut pas tout mélanger, car le président de l’assemblée a une responsabilité accrue par rapport aux autres membres du Bureau », réagit le président du MR.

À lire aussi Les voyages de luxe du greffier du parlement wallon

Paul Magnette demande aux cinq membres du Bureau de l’institution de démissionner. Il s’agit donc de Jean-Claude Marcourt, au même titre que la première vice-présidente Jacqueline Galant (MR), le vice-président Manu Disabato (Ecolo), et les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille de Coster-Bauchau (MR).

Le MR réagit

Contacté par Le Soir, le président du MR, Georges-Louis Bouchez réagit : « Que le PS démette son président s’il n’a plus confiance en lui, ça ne me pose pas de problème. Mais cela appartient au PS. Et il ne faut pas tout mélanger, car le président de l’assemblée a une responsabilité accrue par rapport aux autres membres du Bureau ». Pas question de démission collective, donc, pour le patron des libéraux francophones. « Je dois avoir le respect de faire une analyse posée, au cas par cas, pour voir s’il y a une faute des membres de mon parti qui siègent au Bureau (Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau, NDLR). Je les entendrai dans les prochaines heures pour faire le point ». Le Montois se dit également ouvert à l’intégration d’un député de l’opposition au sein du Bureau. Et à ceux qui accusent le greffier Frédéric Janssens de tous les maux, ces derniers jours, Georges-Louis Bouchez répond. « Dire que le greffier a œuvré seul, ce n’est pas vrai ! Celui qui ne savait pas, c’est qu’il ne voulait pas savoir ».