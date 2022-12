La France, «une étape» sur le chemin de l’Angleterre: «On peut gagner la Coupe du monde»

L’Angleterre veut aller au bout de la Coupe du monde de football au Qatar et la France « n’est qu’une étape » vers l’objectif de tout un groupe, a asséné Harry Kane en conférence de presse à la veille de la confrontation face aux tenants du titre en quarts de finale samedi (20h00).

« Il y a quatre ans, on ne savait pas trop à quoi s’en tenir, on est arrivé en demi-finales, la tête dans les étoiles », a poursuivi l’attaquant de Tottenham revenant sur le parcours des Anglais, 4e de la Coupe du monde 2018, battus par la Belgique pour la troisième place (et la Croatie en demi-finales). « Ici, on a de l’expérience en plus, on a été en finale de l’Euro, on a construit beaucoup depuis cinq ans, et cette fois on pense que l’on peut gagner la Coupe du monde. On sait que le match demain sera très difficile, mais on est prêt et on veut le montrer. Et pour ça, il faut gagner des matches comme celui de demain. »