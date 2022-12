Ecole: des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle obligatoires dès 2023

Ça y est, après dix années de lutte et de rappel à l’ordre du milieu associatif, l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (dénommée Evras) deviendra réellement obligatoire en milieu scolaire. Les trois gouvernements concernés (la Région wallonne, la Cocof et la Communauté française) ont approuvé cette semaine un texte balisant la mise en place effective de l’Evras. A partir de septembre 2023, les animations Evras seront obligatoires pour tous les élèves de la 6e primaire et de la 4e secondaire dans l’enseignement généralisé, ainsi que pour les élèves de maturité 4 dans le spécialisé. « Nous tenons à ce que tous les enfants et adolescents bénéficient a minima de deux animations Evras au cours de leur scolarité », se réjouit Barbara Trachte (Ecolo), ministre-présidente de la Cocof.