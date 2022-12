Parlement wallon: un Bureau sans l’opposition, le modèle a sans doute vécu

Depuis 2019, les partis de la minorité ne siègent plus au Bureau du parlement. Une particularité wallonne qui est aujourd’hui remise en question.

Gestion désastreuse des ressources humaines, chantiers sans maîtrise budgétaire et dépenses de prestige : les reproches adressés à Frédéric Janssens, le greffier du parlement de Wallonie, témoignent surtout de l’absence quasi totale de contrôle de l’intéressé depuis le début de la législature. Le Bureau avait cette mission, mais se retranche depuis trois mois derrière la très large délégation de pouvoir dont bénéficiait l’intéressé et qui l’aurait en quelque sorte placé à l’abri des regards.