Bpost se sépare de son CEO pour la deuxième fois en deux ans

Les CEO ne font décidément pas long feu chez bpost. Ce vendredi, alors que l’entreprise doit affronter le pic d’activité de fin d’année, son conseil d’administration a décidé de mettre fin à la collaboration avec Dirk Tirez. La rupture s’est faite « de commun accord et sans versement d’indemnités », a précisé la présidente du conseil d’administration, Audrey Hanard. Il était à la tête de bpost depuis un an et demi seulement et avait succédé à Jean-Paul Van Avermaet, qui n’était lui-même resté CEO qu’un peu plus d’un an. Une instabilité à la tête de l’entreprise particulièrement dommageable à un moment où bpost doit se réorganiser complètement pour faire face à la forte chute des volumes de courrier.