Benito Raman, surprise de la deuxième partie de saison à Anderlecht?

Auteur d’un très joli but et d’un assist dans les deux rencontres amicales lors du stage en Crète, Benito Raman espère marquer des points aux yeux de Fredberg et Riemer. Derrière Silva, il ne reste que lui.

Quel avenir pour Benito Raman (28 ans), à Anderlecht, alors qu’il n’a encore signé qu’un but et un assist en seize apparitions cette saison ? Depuis qu’il a débarqué au parc Astrid, il y a un an et demi contre un chèque de quelque 3 millions, c’est probablement la question qui est revenue le plus souvent sur le tapis au sujet du Gantois, champion de Belgique sous Hein Vanhaezebrouck avec les Buffalos au printemps 2015. C’était au temps où il dérapait au micro de la Ghelamco Arena par rapport à ses meilleurs ennemis brugeois.