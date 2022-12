Brouillard givrant, plaques de givre...: l’IRM place la Belgique en alerte jaune

Ce soir et cette nuit, du brouillard givrant se formera à nouveau, alerte l’IRM. Toutes les régions semblent soumises au risque, mais les brouillards les plus denses pourraient surtout se former en Basse et Moyenne Belgique.

Ils pourront localement être à l’origine d’un peu de bruine ou de quelques flocons. Sur le sud-est, les éclaircies persisteront davantage alors qu’une petite averse hivernale restera possible sur l’extrême ouest du pays. Il faudra à nouveau se méfier des plaques de givre ou de glace. Les minima atteindront -10 degrés en Hautes-Fagnes, -4 à -2 degrés sur le centre et 0 degré à la mer.