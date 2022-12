La Belgique augmente les coûts d’atterrissage et de décollage pour les avions les plus dérangeants

Le gouvernement fédéral a adopté ce vendredi un amendement au contrat de gestion de Skeyes, l’entreprise publique de contrôle aérien. Objectif, moduler le coût d’un passage en Belgique pour les avions les plus vertueux et contre les avions les plus bruyants, polluants mais aussi nocturnes. De quoi, sans doute, plaire aux riverains de l’aéroport national… mais pas des aéroports régionaux. Bizarre ?