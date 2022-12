Soupçons de corruption: voici le dernier discours de la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili sur le Qatar

Le 21 novembre 2022, dans un débat, la vice-présidente du parlement européen Eva Kaili s’est exprimée sur la situation du Qatar en lien avec la Coupe du monde de football.

« La Coupe du monde au Qatar est la preuve, en fait, de la façon dont la diplomatie sportive peut réaliser une transformation historique d'un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. J'ai dit, seule, que le Qatar est un pionnier en matière de droits du travail, en abolissant la kafala et en réduisant le salaire minimum », disait-elle.

« [Certains] accusent de corruption tous ceux qui leur (le Qatar, NDLR) parlent ou s'engagent. Mais malgré tout, ils prennent leur essence. », a-t-elle poursuivi.

Or, comme Le Soir et Knack l’ont révélé ce vendredi, cette dernière, âgée de 44 ans, ancienne présentatrice de la télévision grecque et eurodéputée depuis 2014, a été visée par les enquêteurs de l’OCRC. Son domicile a été perquisitionné vendredi en fin de journée et elle a été emmenée pour audition. Des informations confirmées par le parquet fédéral. Eva Kaili est l’un des 14 vice-présidents de l’hémicycle européen.

La seule manière d’interpeller un parlementaire protégé par son immunité est de le surprendre en flagrant délit.