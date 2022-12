Armand Marchant: «Je n’ai pas de complexes à avoir»

Pour Armand Marchant, skieur alpin que l’on peut aisément qualifier de studieux, ambitieux et impatient à la fois, le Criterium de la Première neige, prévu ce dimanche à Val d’Isère, sonne un peu comme une rentrée des classes. Celle que l’on attend avec autant d’impatience que de questionnements légitimes. Première étape de la Coupe du monde de slalom, cette course qui se déroulera en deux manches devrait lui permettre d’affûter au mieux ses carres afin de se jauger une nouvelle fois par rapport au gratin mondial. « Cela fait six mois que l’on prépare de retour », glisse le Thimistérien, qui affirme avoir franchi un cap physiquement et mentalement cet été. « J’ai fait pas mal de stages cet été, à Hintertux (Autriche), aux Deux-Alpes (France), à Saas Fee (Suisse) et plus récemment à Kabdalis (Suède) et à Zinal (Suisse), où on a pu peaufiner les derniers détails techniques et tester du nouveau matériel dans des conditions de glace et de neige injectée plus proches de celles que l’on risque de retrouver en Coupe du monde.