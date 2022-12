Soupçons de corruption au Parlement européen: les bureaux d’assistants de Marie Arena et Marc Tarabella sous scellés

La justice belge a lancé une vague de perquisitions vendredi 9 décembre au matin, à l’issue d’une enquête ouverte mi-juillet 2022 sur une organisation criminelle présumée, infiltrée au cœur du Parlement européen et soupçonnée d’ingérence dans la politique de l’Union et de corruption par le Qatar, ont révélé Le Soir et Knack. Au fil de la journée, au moins 17 perquisitions ont été menées par les agents de l’Office central pour la répression de la corruption à Bruxelles et cinq personnes, considérées comme suspectes, ont été interpellées afin d’être entendues par les enquêteurs dirigés par le juge d’instruction Michel Claise.

Parmi celles-ci, Luca Visentini, Secrétaire général fraîchement élu de la Confédération syndicale internationale, l’ancien eurodéputé S&D Pier-Antonio Panzeri ainsi que F. G., ancien assistant parlementaire de M. Panzeri, actuel collaborateur lié au groupe S&D et compagnon de Mme Eva Kaili. Cette dernière, âgée de 44 ans, ancienne présentatrice de la télévision grecque et eurodéputée depuis 2014, a également été visée par les enquêteurs, ont appris Le Soir et Knack. Son domicile a été perquisitionné vendredi en fin de journée et elle a été emmenée pour audition. Eva Kaili est l’une des 14 vice-présidents de l’hémicycle européen.

Par ailleurs, le bureau d’une assistante parlementaire de l’eurodéputée belge Marie Arena a été placé sous scellés judiciaires dans le courant de la journée, nous a confirmé en soirée l’ancienne ministre: «J’étais là quand ça s’est passé, quand les personnes ont posé les scellés. C’est bien le bureau de mon assistante. Mais on a posé ces scellés parce qu’elle a travaillé pour l’ONG Fight impunity, je crois, en 2019. Elle a été perquisitionnée ce matin et c’est dans la poursuite de la perquisition à son domicile qu’ils ont scellé le bureau au Parlement», explique Marie Arena. «Ça n’a rien à voir avec le fait qu’elle est mon assistante.» Le bureau des assistants de Marc Tarabella a lui aussi été mis sous scellés, mais l’eurodéputé n’a pas répondu à nos sollicitations. Le PE n’a pas souhaité commenter.