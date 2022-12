Nordin Jbari: «C’est la chance de leur vie»

Au bout de l’effort et du suspense, les Marocains ont remporté « le derby de Gibraltar » et donc gagné le droit de rester assis à la table des grandes nations du foot. Les Lions de l’Atlas, dont la fière crinière est caressée par tout le monde arabe, suivent les traces laissées dans l’histoire du foot africain par les Timoumi, Bouderbala et Krimau, prestigieux prédécesseurs seulement vaincus en 8es de finale du Mondial 1986 par la Mannschaft de Matthaüs. Trente-six ans plus tard, Ziyech, Mazraoui et leurs équipiers se posent en ambitieux héritiers, guidés sur le chemin des quarts par le courage, la discipline tactique et une forme de confiance aveugle en leur nouveau coach, aux rites claniques, le Franco-Marocain Walid Regragui.