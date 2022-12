Coupe du monde: au placard au Standard, Selim Amallah est indispensable avec le Maroc

Le football peut parfois être paradoxal. Le « cas » de Selim Amallah en est la plus belle preuve. Sur une voie de garage avec le Standard depuis plus de deux mois (ses dernières minutes de jeu avec les Rouches remontent au 30 septembre dernier et à une rencontre face à Seraing), il s’apprête à disputer un quart de finale de Coupe du monde face au Portugal ce samedi après-midi. Et -qui plus est- probablement dans la peau d’un titulaire. Comme ce fut déjà le cas à trois reprises depuis le début de la compétition qatarie (en poule face à la Croatie et la Belgique et en 8es face à l’Espagne). Seulement a-t-il débuté sur le banc le troisième match de groupe contre le Canada (rencontre lors de laquelle il est monté à 25 minutes du terme). Avec, à chaque fois, des prestations convaincantes à la clé. Et ce alors que le natif de Hautrage n’est pas en pleine possession de ses moyens. Amallah souffrant en effet d’une entorse au genou.