SC Charleroi: Mehdi Boukamir, la prochaine belle surprise?

Arrivé à Charleroi à 9 ans, Mehdi Boukamir a franchi les échelons un à un pour intégrer le noyau A en début de saison dernière. De retour de blessure, il avait fait ses débuts pros lors du dernier match d’Edward Still et a livré un très bon stage.

Il est l’une des belles surprises du stage du Sporting de Charleroi. À 18 ans, Mehdi Boukamir a en effet livré une semaine de très bonne qualité, ponctuée par une prestation qui a impressionné le staff et les observateurs présents ce jeudi soir en deuxième période contre Besiktas. Jamais pris en défaut, le jeune Sambrien a laissé une carte de visite intéressante. Cela demandera évidemment confirmation, mais c’est de bon augure dans un secteur où Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic ne sont pas encore en mesure de tenir leur place, ce qui avait notamment poussé Felice Mazzù à tester Damien Marcq en défense face aux pensionnaires de Super Lig. « Dès le début du stage, je me suis assez bien senti physiquement lors des entraînements. L’esprit d’équipe était bon, on a bien bossé pour avancer ensemble. Donc terminer ce stage par une bonne prestation comme celle de jeudi, c’était bien. Je sais qu’il pourra y avoir des opportunités (vu les blessures), mais je ne pense pas trop à ça.