Antonio Panzeri, le porteur de cash

Agé de 67 ans, l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri est membre du mouvement démocrate et progressiste italien Articolo Uno, né en 2017 d’une scission au sein du Parti démocrate. Député européen de 2004 à 2019 au nom du Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), il a présidé, entre janvier 2017 et juillet 2019, la sous-commission des droits de l’homme du Parlement. Avant de céder le flambeau à la Belge Marie Arena (S&D). Il a également présidé la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb.

En septembre 2019, il a fondé l’ASBL Fight For Impunity, dont il assume aujourd’hui encore la présidence. Domiciliée rue Ducale à Bruxelles, bénéficiant de ses entrées au Parlement européen, l’association a pour première mission de « promouvoir la lutte contre l’impunité en cas de violations graves des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité ». Cette ASBL a été perquisitionnée ce vendredi, ses responsables n’ont pas réagi à nos sollicitations.