Coupe du monde: pourquoi Kylian Mbappé énerve autant qu’il étonne

Pour bien entrer dans la tête de Kylian Mbappé et comprendre sa duplicité entre le formidable et exceptionnel joueur que tout le monde -ou presque- adore et sa personnalité qui en irrite beaucoup, il faut remonter le temps à l’époque où il était à l’académie de l’AS Monaco. À 15 ans, pour un devoir, il avait représenté la une du Time avec une image de lui et un titre : « Le meilleur jeune joueur au monde ». Quatre ans plus tard, il figurait pour de vrai à la une de la prestigieuse revue américaine et, incontestablement, il est devenu un des meilleurs joueurs au monde, si pas le meilleur. Et il est toujours jeune : 24 ans dans 10 jours.