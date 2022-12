Les Lions de l’Atlas, fierté de la communauté belgo-marocaine

Parvis Saint-Jean-Baptiste, à Molenbeek. Les ouvriers communaux donnent du balai pour ôter les derniers stigmates du marché qui s’est tenu durant la matinée, ce jeudi. Avant qu’il ne soit trop tard, une nuée de pigeons s’en donne à cœur joie histoire de faire un peu de gras pour affronter l’hiver. A la terrasse d’un salon de thé, malgré le froid piquant, Saïd et Abdel savourent leur nectar tout en échangeant leurs points de vue. Sur quoi ? Le parcours de l’équipe du Maroc à la coupe du Monde et son quart de finale de ce samedi contre le Portugal, pardi. What else ?