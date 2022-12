Jean-Michel Larqué avant Angleterre-France: «Le premier test sérieux pour les Bleus»

1 « On dirait que Van Gaal a dit à ses joueurs de ne rien tenter pendant 80 minutes… »

« Quel petit quart de finale entre les Pays-Bas et l’Argentine ! Rien pendant la majeure partie de la rencontre et puis, l’inattendu pour des Oranje qui, jusque-là, n’avaient rien mérité. Je n’imagine pas que dans son speech d’avant-match, Louis van Gaal puisse dire à ses joueurs de ne rien tenter pendant 80 minutes. Et pourtant, c’est ce qui est pratiquement arrivé jusqu’à ce que ses joueurs prennent conscience qu’il y avait tout de même un coup à jouer. Et, qui plus est, un double coup !

Voilà l’Albiceleste qualifiée pour une demi-finale en ayant montré nettement moins que le Brésil qui, lui, est déjà dans l’avion. Et dire que le tournoi a failli perdre Neymar et Messi à quelques heures d’intervalle. »