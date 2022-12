Parlement wallon: la présidence de Jean-Claude Marcourt (PS) ne tient plus qu’à un fil

Nos révélations sur les voyages du greffier du parlement wallon, ses pratiques dans les marchés publics liés à l’institution et les faits de harcèlement qui lui sont reprochés ont provoqué une tempête, en particulier au sein du PS. Jean-Claude Marcourt est en ligne de mire depuis le début de cette affaire. C’est lui qui préside le parlement wallon et, par extension, le Bureau chargé de contrôler les dépenses du fonctionnaire prodigue. Et c’est lui aussi qui a participé au voyage controversé à Dubaï avec le greffier.